George Clooney & Amal: Ehe-Drama! Jetzt geht es ums Geld

Es nimmt einfach keine Ende. Immer wieder kocht die Gerüchteküche auf: und Amal lassen sich scheiden. Jetzt sorgt das Paar schon wieder für Schlagzeilen!

George Clooney und Amal: Zoff ums Geld

Diesmal soll an der Ehe-Krise aber nicht etwa Georges Vorliebe für Motorräder oder sein Partyleben sein. Diesmal geht es laut dem "Star"-Magazin ums Geld. Der Hollywoodstar soll sein geld aus dem Fenster rauswerfen. Das findet Amal so gar nicht lustig.

George Clooney und Amal: Drama am Comer See! Sie gehen getrennte Wege

"Er denkt sich nichts dabei, mehrere Zehntausend Dollar auf einmal für Designer-Anzüge, Schmuck, Antiquitäten auszugeben", so ein Insider. "Es ist etwas außer Kontrolle geraten und Amal findet es widerlich. Er war diese -Freundinnen gewöhnt, die in all den Jahren nichts außer Luxus verlangten, er dachte, Amal bräuchte das auch." Da ist Zoff natürlich vorprogrammiert...

Scheidung vorprogrammiert?

Ob die Anwältin daraus jetzt Konsequenzen zieht? Das bleibt abzuwarten. Bisher waren die Trennungs- und Krisengerüchte jedenfalls nur heiße Luft. Und auch diesmal werden George und Amal ihre Unstimmigkeiten sicher wie erwachsene Menschen regeln...

Hat George Clooney ein uneheliches Kind? Im VIDEO erfahrt ihr mehr: