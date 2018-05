George Clooney & Amal: Ehe endgültig vor dem Aus!

Am idyllischen Comer See starten George und Amal Clooney einen allerletzten Versuch, ihre Liebe vor dem Ertrinken zu bewahren...

Make it or break it – so nennen die Amerikaner den Versuch, eine kaputte Ehe mit einem letzten Urlaub zu kitten. Doch im Fall von Hollywood-Liebling George und seiner Noch-Ehefrau Amal (40) könnte diese Reise eher zum harten Bootcamp für Amal werden. Denn nachdem die Anwältin erst kürzlich einen folgenschweren Fall annahm und damit die ganze Familie in Gefahr brachte, setzte George sie wutentbrannt vor die Tür.

Laut Freunden schien die Ehe der beiden endgültig vor dem Aus zu stehen: „George hat keine Lust mehr, dass Amal immer ihren Job an erster Stelle setzt und damit die Kinder gefährdet. Er kann einfach nicht verstehen, warum die Kids nicht wie bei ihm immer oberste Priorität haben.“ Umso überraschender war es jetzt, die beiden samt der Zwillinge Ella und Alexander (10 Monate) im sonnigen Italien zu sichten, wo sie anlässlich von Georges Geburtstag einige Tage in der Luxus-Villa am Comer See verbringen.

George Clooney: Flucht aus der Ehe! Bittere Konsequenz nach 248 Tagen

Amal und George wollen ihre Ehe retten

„Amal hat gemerkt, dass sie um ihre Ehe kämpfen will – und George hat die Gunst der Stunde genutzt und ein paar Bedingungen aufgestellt“, erzählt ein Freund des Paares. So soll Amal für die Tage absolutes Handy-Verbot haben, zudem verbringen sie und George täglich drei kinderfreie Stunden – dafür sind extra ein paar babysittende Freunde mitgekommen – und mit viel Reden, und auch ein gemeinsamer We-Time-Plan für die nächsten Monate soll entworfen werden.

Nur wenn das alles hinhaut und Amal von ihrem Ego-Trip herunterkommt, ist der 57-Jährige bereit, sie zurückzunehmen. „Ich bin froh, endlich nicht mehr einsam zu sein. Jetzt ist mein Haus erfüllt vom warmen Klang schreiender Babys“, schwärmte er früher über seine Familie. Hoffen wir mal, dass dieser warme Klang auch bei der gestressten Mama Gehör findet und die Wellen des Sees sanft in die Herzen plätschern. Damit die Liebe der Clooneys nicht endgültig baden geht...