George Clooney & Amal: Jaa, noch ein Baby!

Frohe Nachrichten im Hause Clooney! Letztes Jahr wurden und seine Amal Eltern von Zwillingen. Jetzt soll schon Baby Nummer 3 auf dem Weg sein...

George Clooney & Amal: Der Streit eskaliert!

Ist Amal wieder schwanger?

Erst kürzlich verletzte sich der Schauspieler bei einem Roller-Unfall auf Sardinien. Er musste sogar in die Notaufnahme gebracht werden. Für Amal ein Schock! Sie machte sich große Sorgen um ihren Mann. "Während George so tut, als ob es keine große Sache wäre, ist Amal anderer Meinung. Sie und seine Freunde wollten, dass er den Roller loswird. Seine Mutter rief ihn sogar an, um ihm zu ermahnen", verriet ein Bekannter. Jetzt kommt raus: Amals Ausraster hatte noch einen anderen Grund. Sie soll wieder schwanger sein! "Sie fragte ihn, wie er nur so rücksichtslos sein kann, und war stinksauer", bestätigte jetzt ein Insider der amerikanischen "OK!".

George Clooney: Schockierende Enthüllung um Ehefrau Amal

Baby-Zoff zwischen George und Amal

Möglich wär‘s. Zuletzt sah man Amal immer wieder in weiten Kleidern. Auf den letzten Bildern ist tatsächlich ein kleiner Bauch zu erkennen. Fakt ist: Amal wünscht sich schon länger weiteren Nachwuchs. Angeblich soll sie sogar Adoption in Betracht gezogen haben. Doch George wollte bisher nichts von weiteren Kindern wissen: "George schaltet auf stur, wenn es um die Nachwuchsplanung geht. Er meinte, dass nach den Zwillingen Schluss ist. Sie ist sehr wütend und gekränkt deswegen."

Scheint so, als ob er seine Meinung geändert hat...