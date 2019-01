George Clooney & Amal: Scheidungs-Schock! Es gibt kein Zurück mehr!

Es kriselt heftig zwischen dem Schauspieler und der Anwältin! Seit seinem Roller-Unfall soll der Haussegen bei dem Ehepaar schief hängen. Mittlerweile haben sie sogar schon getrennte Schlafzimmer!

George & Amal Clooney: Ehe-Krise am Comer See! Sie ist außer sich!

George Clooney & Amal: Getrennte Schlafzimmer

In der Öffentlichkeit wirken und seine Amal wie ein glückliches Ehepaar. Wenn sie bei einem Dinner-Date abfotografiert werden, strahlen sie happy für die Kameras. Doch das soll alles bloß gespielt sein!

"Alles Fassade! Hinter den Kulissen spielt eine ganz andere Musik. George fühlt sich oft in einer schlechten Ehe gefangen, und Amal macht ihm ständig Vorwürfe", verrät ein Insider gegenüber "Life & Style". Die Anwältin soll den Schauspieler richtig maßregeln und ihn wie einen Teenager behandeln. Für George ein absolutes No Go! "Das lässt er sich natürlich nicht gefallen", bestätigt der Informant. Mittlerweile schläft er nicht einmal mehr mit seiner Frau in einem Bett.

Folgt jetzt die Scheidung?

Für Amal hat George Clooney sein Jungesellenleben aufgegeben. Doch bereut er das jetzt? "Amal hält ihn an einer kurzen Leine, und das sorgt häufig für Spannungen", heißt es weiter. Sie will nicht, dass er mit seinen Kumpels um die Häuser zieht oder nochmal auf ein Motorrad steigt.

Ob die beiden da noch die Kurve kriegen?