George Clooney & Amal: Ein Insider packt aus! Sie will die Scheidung

Die Liebesgeschichte von und Amal liest sich wie ein -Drehbuch. Er - Der ewige , der jeden Monat eine andere Frau an seiner Seite hatte. Doch dann tauchte Amal auf - und stellte sein Leben komplett auf den Kopf. Über das erste Treffen am Comer See sagte er einmal: "Ich sah sie und fand sie wunderschön, witzig und extrem intelligent. Ich habe keine Ahnung, was sie über mich dachte. Vermutlich fand sie, dass ich ziemlich alt sei." 2014 heiratete er die erfolgreiche Juristin in Venedig. Drei Jahre später krönten die Zwillinge Ella und Alexander ihr Liebesglück.

Amal hat ihre Koffer gepackt

Mittlerweile soll von der Romantik allerdings nicht mehr viel übrig sein. "George und Amal wollen getrennte Wege gehen", berichtete jetzt ein Insider gegenüber "National Enquirer". Sie soll sogar schon aus dem gemeinsamen Haus in eine Wohnung in London ausgezogen sein. "Amal hat still und leise ihr großes Anwesen auf dem Land verlassen, um sich selbst etwas Raum zu geben und sich vom Ehe-Stress und dem Familienleben zu erholen." Doch ihre Freunde vermuten dahinter nur eine Ausrede. Sie sind sich sicher: Amal will die Scheidung!

George Clooney: Wird ihm alles zu viel?

Kommt es zum Rosenkrieg?

Doch was wird dann aus den Kindern? Endet die Trennung etwa so wie bei Angelina Jolie und Brad Pitt? Seit Monaten zofft sich das einstige Traumpaar um das Sorgerecht. Sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, Der Insider sieht jedoch Amal klar im Vorteil. "Amal könnte ihr Wissen und ihre Verbindungen nutzen, um das alleinige Sorgerecht für die Zwillinge zu bekommen." Lässt sich nur hoffen, dass es nicht so weit kommt – und sich George und Amal doch wieder zusammenraufen...