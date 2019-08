Reddit this

Werden und seine Amal nochmal Eltern? Vor kurzem tauchte die Anwältin bei einer Veranstaltung in einem cremefarbenen Fransenkleid auf. Darunter zeichnete sich deutlich eine kleine Wölbung ab. Jetzt verdichten sich die Spekulationen immer mehr...

Amal Clooney soll Zwillinge erwarten

Laut dem amerikanischem Magazin "Life & Style" ist an dem Gerücht wirklich was dran! Amal ist angeblich erneut mit Zwillingen schwanger sein. Auf aktuellen Fotos zeigt sie sich mit ziemlich großer Kugel. Im Januar soll es soweit sein. "Amal hat dieselben Gelüste wie in ihrer Schwangerschaft mit Ella und Alexander - zum Beispiel Trüffelpasta und Pizza, weshalb Freunde des Paares darüber reden", bestätigte ein Insider gegenüber dem Blatt.

George Clooney: Pikante Enthüllung um eine andere Frau

Von wegen Scheidung!

George und Amal haben wegen der Schwangerschaft sogar ihre Ehe-Krise überwunden. Seit Monaten kriselte es zwischen dem Traumpaar. "Es heißt, ihre Ehe soll in Scherben liegen! Es scheint zu spät zu sein - und wenn dem so ist, wird Georges Herz gebrochen und er gedemütigt sein", plauderte kürzlich ein Bekannter gegenüber dem "Star"-Magazin aus. Wie schön, dass sie ihrer Liebe doch noch eine Chance gegeben haben!

