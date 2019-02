George Clooney: Bitterer Streit ums Sorgerecht

Reddit this

Schon länger gibt es Gerüchte, dass es um die Ehe von und seiner Amal nicht zum Besten steht. Doch jetzt ist der Streit eskaliert. Angeblich ist die 40-Jährige mit den Zwillingen Alexander und Ella aus dem gemeinsamen Landhaus bei London ausgezogen und auf ein Luxus-Anwesen auf Sardinien geflüchtet. Der verzweifelte Papa soll seit fast 200 Tagen keinen Kontakt mehr zu seinen Kids gehabt haben. Immer wieder schickte der -Star seiner Frau Nachrichten, in denen er sie anflehte, wenigstens seine Kinder sehen zu dürfen. Doch sie blieben unbeantwortet...

Amal hat keine Lust mehr auf George

Ihren vierten Hochzeitstag im September verbrachten die beiden bereits getrennt. Während die attraktive Britin eine Veranstaltung der Vereinten Nationen in New York besuchte, feierte ihr Mann in Los Angeles mit Kumpel Rande Gerber bis zum Morgengrauen. Die schöne Menschenrechtsanwältin soll getobt haben, als sie erfuhr, dass ihr Mann wieder zum Partylöwen mutiert ist.

Bei dem ehemaligen -Traumpaar geben sich jetzt die besten Scheidungsanwälte die Klinke in die Hand. Es geht nicht nur um ein Vermögen von rund 500 Millionen Euro, sondern auch um das Sorgerecht für den Nachwuchs. "George liebt seine Kinder abgöttisch. Er würde es nicht verkraften, wenn er sie verlieren würde", meint ein enger Mitarbeiter des 57-Jährigen.