George Clooney: Drama um seine Ex-Freundin! Amal kocht vor Wut

Seine Rolle als Dr. Doug Ross in der Kultserie „Emergency Room“ ist zwar schon ein paar Jährchen her, doch ein ausgeprägtes Helfer-Syndrom ist (58) offenbar geblieben. Jetzt will er ausgerechnet seiner Ex (41) zur Seite springen – sehr zum Ärger von Ehefrau Amal (42)…

Das ist passiert: Beim Tanzunterricht ihrer Tochter Skyler (4) geriet Elisabetta in Streit mit einer anderen Mutter, schlug dieser sogar ins Gesicht. Dafür droht der explosiven Italienerin jetzt eine Gefängnisstrafe! Aus Angst vor dem Knast wandte sich Elisabetta an ihren einflussreichen Ex George. Und der soll ihr sofort seine Unterstützung zugesagt haben. „Sie verstehen sich immer noch gut“, verrät ein Insider der Zeitschrift „Woman’s Day“. Die Handgreiflichkeiten seiner Ex haben George offenbar nicht abgeschreckt, im Gegenteil: „Er war immer von ihrem feurigen Temperament fasziniert“, so die Quelle.

Bei George Clooney und Amal hängt der Haussegen schief

Nur Ehefrau Amal hat keinerlei Verständnis dafür, dass sich ihr Liebster in den Prügel-Skandal verwickeln lässt! Schließlich setzt sie sich als hochqualifizierte Anwältin für Menschenrechte für Mandanten mit „echten“ Problemlagen ein. „Amal findet die Nummer einfach nur peinlich. Sie will nicht, dass George in so etwas Billiges involviert wird“, weiß der Insider.

George Clooney und Amal: Zwillings-Sensation! Doch es gibt böse Nachrichten

Aber nicht nur die peinliche Anklage ist ihr ein Dorn im Auge. Auch dass George überhaupt Kontakt zu seiner Ex hat, regt Amal auf. Der Insider weiß: „Elisabetta ist die einzige von seinen Ex-Freundinnen, die Amal nicht ausstehen kann. Sie ist hübsch, jung – und sieht ihr auch noch ähnlich.“

Hat George Clooney ein uneheliches Kind? Im Video erfahrt ihr mehr: