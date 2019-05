Reddit this

George Clooney: Dramatischer Hilferuf! So schlecht geht es ihm wirklich

Mama ist einfach die Beste! Oder im Fall von (58): Schwiegermama Baria! Amals Mutter posierte letzte Woche mit Tochter und Schwiegersohn in London auf dem Premierenteppich zu Georges neuer Serie „Catch-22“ – und hatte ihn dabei fest im Blick. Ihre Tochter hatte sich nämlich mit einem SOS-Anruf bei ihr gemeldet – nach dem Motto: Was soll ich bloß mit George machen?

George Clooney bekommt jetzt Hilfe

Der Schauspieler sieht nämlich schon länger so schlecht aus wie nie, er soll seit einem Unfall zudem zu oft zu Schmerzmitteln greifen. Auch Amal scheint die Sorge um ihren Mann neben ihrem Job als Anwältin zu viel zu werden: Vor zwei Wochen sah man sie tränenverschmiert in New York.

Jetzt soll ihre Mutter ihr zu Hilfe kommen und George wieder aufpäppeln – mit alten Hausrezepten und beruhigenden Worten. Immerhin hat sich das Rezept „Mama macht das schon“ bereits bewährt: Letztes Jahr reisten Amals und Georges Mutter extra nach Sardinien, um ihren Kindern in einer Ehekrise beizustehen. Erfolgreich! Dann ist das doch jetzt ein Kinderspiel…