George Clooney: Heimliche Telefonate mit Meghan Markle

Milch abpumpen, Windeln wechseln, Schlaflieder singen – (37) ist voll im Mom-Life angekommen! Mit der Geburt von Baby Archie vor knapp sechs Wochen hat die Ex-Schauspielerin den aufregenden - von einst endgültig gegen ein royales, aber beschauliches Familienleben eingetauscht. Klar, die neue Rolle als Mami ist super. Und Frogmore Cottage ist… sehr ruhig. Umso mehr wird sich Meghan in Elternzeit nach dem neuesten Klatsch und Tratsch sehnen! Schließlich fragt man sich ja doch, was die Kollegen von früher so treiben.

Herzogin Meghan trifft sich oft mit George Clooney

Zum Glück steht der heiße Draht nach Hollywood: Meghans Top-Informant wohnt nur rund 30 Kilometer entfernt – und heißt ! Der 58-Jährige lebt mit Ehefrau Amal (41) und den zweijährigen Twins Alexander und Ella in der Gemeinde Berkshire. Wenn er nicht gerade in Los Angeles den nächsten Blockbuster dreht oder zu Events und Filmpremieren um den Globus jettet. Neu auf Georges Tour sind neuerdings regelmäßige Zwischenstopps in Hertford, wo er beim Dinner mit der Herzogin und deren Ehemann Harry (34) die heißesten aus der Promi-Welt durchkaut.

„Ja, Meghan und Harry wohnen nicht weit weg, ab und zu essen wir gemeinsam zu Abend“, plauderte der Schauspieler gerade in der britischen „Daily Mail“ aus. Scheint, als würde der gute George für seine Freundin Meghan zum echten mutieren! Und irgendwie hält sich Meghan mit ihrem persönlichen Hollywood-Korrespondenten auch ein kleines Karriere-Hintertürchen offen. Was ist, wenn der royale Traum irgendwann verpufft? Da kann es nicht schaden, George als Freund und Helfer an ihrer Seite zu wissen. Denn der Kontakt zu anderen Ex-Kollegen und Hollywood-Freunden ist längst abgeebbt. Während sich zur royalen Hochzeit im Mai letzten Jahres noch das Who’s who der VIPs versammelte, ließ sich bisher noch kein Promi auf Frogmore Cottage blicken. Wie gut, dass George da einspringt…