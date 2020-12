George Clooney: Krankenhaus-Drama! Große Sorge um den Hollywood-Star

So hat George Clooney sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Eigentlich wollte er für seine Rolle in dem Film "The Midnight Sky" nur ein bisschen abnehmen. Doch dabei trieb der Hollywood-Star es leider zu weit. Er nahm nicht nur rasend schnell 13 Kilogramm ab, sondern zog sich dabei auch gleich noch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung zu. Wie der "Daily Mirror" berichtet, musste er deshalb mehrere Tage lang im Krankenhaus behandelt werden.