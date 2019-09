George Clooney: Liebesüberraschung zum fünften Hochzeitstag

Foto: Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images

Trotz aller Krisen-Gerüchte planen George und einem Insider zufolge, ihr Eheversprechen zu erneuern: „Sie möchten der Welt zeigen, wie ernst sie es meinen, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen. Ihre Liebesgeschichte hat sich seit ihrer Hochzeit positiv weiterentwickelt – es wurde immer besser.“

Geplant sei ein großes Fest in ihrer Villa in Los Angeles. Dem Ehepaar sei es zudem wichtig, dass dieses Mal auch ihre Freunde anwesend sind, die 2014 nicht zu ihrer Hochzeit in Italien anreisen konnten. Bei der neuerlichen Hochzeitszeremonie sollen die gemeinsamen Zwillinge Ella und Alexander eine zentrale Rolle spielen.

Zu zweit feierten George und Amal Clooney ihren Jahrestag am Freitag ausgelassen in New York. So kennt man die Menschenrechtsanwältin sonst nicht: In einem kurzen Rock und schicken Wildleder-Boots, mit hochgeschlossenem Shirt und Oversize Blazer posiert sie an der Seite ihres Mannes. Dazu kombiniert sie eine riesige Sonnenbrille und eine Wallemähne. trug lässig Jeans und Poloshirt und begeisterte mit einem grauen Vollbart.

Wie schön, dass das Promi-Pärchen auch nach fünf Jahren Ehe so glücklich miteinander ist.