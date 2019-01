George Clooney: Scheidung! Amal hat ihre Koffer gepackt!

Sie galten lange als Hollywoods Traumpaar. Doch von dem scheint nichts mehr übrig zu sein. Die Scheidung von und seiner Amal scheint unvermeidbar...

George Clooney: Erschütternde Baby-News!

Amal Clooney: Ist sie vor George geflüchtet

und George sollen sich überhaupt nicht mehr verstehen. Es soll sogar so schlimm sein, dass die Anwältin bereits ihre Koffer gepackt hat und nach Italien geflüchtet sein soll. Das berichtet jetzt das Online-Portal "Radar Online".

"George steht völlig neben sich", behauptet ein Freund des Hollywoodstars. Er will unbedingt, dass seine Frau zurückkommt. Angeblich soll er sie sogar regelrecht mit SMS bombardieren. Er kann offenbar noch nicht mal die Zwillinge sehen. Ist ihre Ehe also endgültig am Ende?

Scheidung bei Amal und George Clooney?

Seit Monaten reißen die Scheidungsgerüchte um das Hollywoodpaar nicht ab. Bisher konnten sie diesen aber trotzen. Auch jetzt ist nicht sicher, ob wirklich was an dem Gerede dran ist. Zumindest absolvierten die Zwei erst im letzten Monat einen gemeisamen Auftritt in New York.