George Clooney: Sein einsames Leben

Im Interview mit dem Magazin "GQ" verrät er: "Ich habe gedacht, dass ich nie heiraten werde. Dass ich nie Kinder haben werde." Er dachte, er habe ein erfülltes Leben und sei glücklich.

Doch so war es nicht. Erst als er seine heutige Frau Amal Clooney kennengelernt hat, hat er gemerkt, dass sein Leben sehr einsam war. "Ich hatte Arbeit, gute Freunde und dachte, mein Leben sei erfüllt. Doch ich wusste nicht, wie leer es war, bis ich Amal traf. Dann änderte sich plötzlich alles und mir wurde klar: 'Eigentlich war alles ein riesiger leerer Ort.' Ich war zuvor noch nie in der Position, in der mir ein anderes Leben viel mehr bedeutete als mein eigenes", so der Hollywoodstar.