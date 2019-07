George Clooney: Süße Baby-Überraschung!

Seit 2017 ist stolzer Papa der Zwillinge Ella und Alexander. Von der Nachricht, dass Frau Amal, gleich zwei Kinder auf einmal erwartet, hat den -Star damals ganz schön überrumpelt...

Doppeltes Babyglück kam überraschend

"Amal und ich versuchten ein Kind zu bekommen. Als Amal das Gefühl hatte, es hätte geklappt, gingen wir zum Arzt", erzählte er in der -Doku "Die George Clooney Story". "Er machte eine Ultraschalluntersuchung und sagte: 'Ja, da ist das Baby - und da ist das andere!' Und ich so: 'Was? Das andere?'" Völlig geschockt ging er anschließend ans Filmset - und traute seinen Kollege das süße Geheimnis an. "Ich sagte zu ihm: 'Ich werde Zwillinge haben!' Und er so: 'Verrat es bloß niemandem!' Aber es ging alles so schnell..."

So süß schwärmt George von seinen Kindern

Mittlerweile hat Geroge den Schock verarbeitet. Er ist überglücklich mit seinen Twins. "Sie sind lustig und schlau… und lachen viel", verriet er kürzlich stolz in der "Today"-Show. Den Humor scheinen die beiden, von ihrem Vater geerbt zu haben. Immer wieder spielen sie ihren Eltern Streiche. "Sie schmieren sich Erdnussbutter an ihre Schuhe und tun so, als wäre es 'Kacka'. Sie finden das echt zum Schießen."