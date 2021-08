George Clooney: Tragödie in der Luxus-Villa

Bisher sieht es nicht danach aus, dass der Schauspieler das 172 Hektar große Grundstück zusätzlich absichern lassen will. Aber warum nicht? Schließlich ist bekannt, dass sich seine Ehefrau als Menschenrechtsanwältin auch Feinde macht. 2016 kämpfte sie bereits gegen die Terrorgruppe IS, weil sie Gerechtigkeit für eine ehemalige Gefangene wollte. „Wir sind uns der Gefahr bewusst“, sagte die Juristin damals. Auch jetzt äußerte sie sich zu einem Urteil ehemaliger IS-Kämpfer.

Dass Gatte George nun unbedingt in ein nicht geschütztes Haus ziehen will, macht die Bedrohung plötzlich sehr real. Wenn Stalker und Fans es in Hollywood schaffen, in Häuser Prominenter einzusteigen, wird es für Terroristen ein Kinderspiel sein, in ihr neues Heim einzudringen...

