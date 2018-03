George Clooney und Amal: Die Situation eskaliert!

Keine Frage, George Clooney und seine Ehefrau Amal gehören zu den wohl berühmtesten Paaren, die Hollywood zu bieten hat. Doch leider machen sie sich diesen Ruf ein bisschen zu sehr zu Nutze. Dass sie leider nicht zu den Promi-Paaren gehören, die trotz ihres Erfolges auf dem Bodes geblieben sind, bewiesen sie kürzlich beim Besuch eines japanischen Edel-Restaurants in Studio City, nördlich von Los Angeles.

Auf die letzte Minute riefen George und Amal in dem vornehmen Restaurant an und baten um einen VIP-Tisch. Der dreiste Befehl: Alle umliegenden Tische sollten noch geräumt werden ehe sie eintrafen. Der Schauspieler und die Anwältin wollten ungestört essen ohne von neugierigen Blicken gestört zu werden.

Unfähig dem berühmten Paar die Bitte abzuschlagen, rannte der Restaurant-Manager umgehend los und rief den Gästen zu: „Können Sie bitte ihr Essen sehr schnell beenden… Wir brauchen Ihren Tisch sofort!” Das berichtet ein Augenzeuge dem ‚National Enquirer‘. Dass sie als zahlende Kunden einfach so rausgeschmissen wurden, ging vielen Gästen zu weit. „Ein Paar war so wütend, dass es raus stürmte, ohne aufgegessen zu haben – gerade in dem Moment, als George und Amal eintrafen.“

Um ihre Privatsphäre zu schützen und den dekadenten Lebensstil zu führen, den sie gewohnt sind, ist George und Amal offenbar jedes Mittel recht. Dass sie dabei nicht gerade zu Sympathieträgern werden, scheint ihnen völlig egal zu sein…