Schlechte Nachrichten, die (58) und Amal (41) da gerade ins Haus geflattert sind: Amals kleine Schwester Tala Alamuddin (38) hat Ärger mit dem Gesetz! Die Event-Planerin wurde in ihrer Wahlheimat Singapur wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, berichtet die dort erscheinende Zeitung „Today“. Als die Polizei Tala Mitte Mai in ihrem Wagen stoppte, hatte sie die erlaubte Grenze von 0,8 Promille deutlich überschritten – und keinen Führerschein dabei. Das könnte jetzt schlimme Folgen haben, denn es ist nicht das erste Mal, dass sich Georges Schwägerin betrunken hinters Steuer setzte – schon 2013 wurde sie deshalb festgenommen. Als Wiederholungstäterin droht Tala jetzt sogar eine Gefängnisstrafe!

George Clooney und Amal haben einen Ruf zu verlieren

Bei George und Amal dürfte die Situation ein echtes Gefühls-Chaos auslösen: einerseits die Sorge um Tala, andererseits das völlige Unverständnis für die dreifache Mutter, die leichtfertig sich und andere gefährdet hat. Besonders George, der erst im vergangenen Jahr unverschuldet einen schweren Verkehrsunfall mit seinem Motorroller erlitt, wird den Leichtsinn seiner Schwägerin kaum nachvollziehen können. Bis heute leidet der Schauspieler an den Spätfolgen des Horror-Crashs: „Es war schlimm! Ich dachte, mein Genick sei gebrochen. Ich habe damit gerechnet, dass ich sterben muss“, so George im Interview mit „The Reporter“.

Aber nicht nur das: Talas Suff-Fahrt könnte auch auf das Ehepaar Clooney ein schlechtes Licht werfen, schließlich stehen sich die Familien sehr nah. Als Anwältin hat Amal einen Ruf zu verteidigen, und George liebäugelt noch immer mit einer politischen Zweitkarriere – sollte Amals Trauzeugin jetzt zum schwarzen Schaf der Familie mutieren, könnte sich das negativ auswirken! Derzeit ist Tala noch auf Kaution frei, doch am 19. September wird ein Richter entscheiden, ob Amals Schwester in den Knast wandert…