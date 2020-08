George Clooney und Amal: Scheidung im verflixten 7. Jahr

Eigentlich haben sie doch alles: Schauspieler George Clooney (59) ist einer der größten Hollywoodstars. Seine Frau Amal (42) arbeitet erfolgreich als Anwältin für Menschenrechte. Im September 2014 heirateten die beiden in Venedig, 2017 bekamen sie die Zwillinge Ella und Alexander (3). Familie, Erfolg, Reichtum... Und trotzdem sieht es so aus, als würde sich das ehemalige Traumpaar im verflixten siebten Ehejahr scheiden lassen! Wie konnte es bloß so weit kommen?

Der Grund: Die Kinder sollen ab Herbst in den Kindergarten gehen. Nur wo und in welchem Land die Familie leben will, darüber werden sie sich nicht einig. Im Anwesen in Los Angeles, in der Residenz in London oder doch lieber in der italienischen Villa am Comer See? Bisher mussten sich George und Amal nicht dauerhaft zwischen ihren vielen Wohnorten entscheiden. Sie konnten je nach Bedarf ins Flugzeug steigen und um die Welt reisen.

George und Amal streiten über den Wohnort

Er dreht für seinen neuen Film in Kalifornien? Kein Problem. Sie muss zur Kanzlei in London? Ab in den Flieger. Sie waren fast durchgängig unterwegs. Da machte es nichts aus, dass ihre Heimat in England ist und er unbedingt in den USA bleiben wollte. „Meine Kinder gehen auf keinen Fall auf eine dieser amerikanischen Schulen“, hatte Amal einst verkündet. Aber da die zwei noch sehr klein waren, wurde die Entscheidung immer weiter verschoben. „Wozu heute über das Leben in drei Jahren streiten?“, lautete Amals und Georges Credo. Ein Fehler.