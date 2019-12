George und Amal Clooney: JA, Sensation kurz vor Weihnachten!

Statt im staubigen Sandringham feiern und lieber am schicken Comer See – und zwar mit -Flair!

Mittlerweile ging diese Nachricht um die ganze Welt: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) wollen Baby Archies (7 Monate) erstes Weihnachten nicht mit der Queen und dem Rest der -Bande auf Schloss Sandringham in Norfolk verbringen. Stattdessen wollen sie offenbar mit Meghans alter Hollywood-Clique aka the Clooneys die Feiertage verbringen! „George hat Harry und Meghan eingeladen, Weihnachten mit seiner Familie in ihrer Luxus-Villa am Comer See zu verbringen“, verriet gerade ein Vertrauter gegenüber dem australischen Magazin „NW“.

George und Amal Clooney feiern royales Weihnachten

Für ihre royalen Gäste möchten (58) und seine Ehefrau Amal (41) die italienische Villa sogar extra in ein zauberhaftes Weihnachtswunderland verwandeln. „Sie haben ein Budget von rund 1,8 Millionen Euro, mit dem sie Harry, Meghan und Archie unvergessliche Feiertage bescheren wollen“, plaudert der Bekannte weiter aus. Und dazu gehört wohl nicht nur ein gigantischer Tannenbaum: „George wünscht sich für seine Freunde ein traditionelles amerikanisches Christmas-Dinner und dazu ein veganes Büfett“, erklärt der Insider und betont: „Auch für eine geheime und komfortable Anreise sorgt der Schauspieler und stellt dem Paar seinen Privat-Jet und sein Speed-Boot zur Verfügung.“

George & Amal Clooney: Ihre Ehe liegt in Scherben!

Doch ist Georges Xmas-Einladung wirklich nur ein gut gemeinter Freundschaftsdienst? Schließlich überlege der Hollywood-Star, sich 2024 als US-Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen. „Harry und Meghan wären als royaler Support sicherlich sehr hilfreich“, erklärt der Bekannte. Tja, scheinbar wäscht bei diesem Christmas-Deal eine Hand die andere: Meghan und Harry haben Ruhe vor der royalen Familie – und George vielleicht neue Wahlkampfhelfer. Schöne Bescherung!

