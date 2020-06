Georgina Fleur: Arbeitet sie jetzt als Callgirl?

Georgina Fleur war ja nie ein Kind von Traurigkeit und zeigte sich gerne freizügig in der Öffentlichkeit. Doch ist sie wirklich ein Callgirl? Auf Anfrage von "Bild" dementiert der RTL-Star das Gerücht. "Nein, ich arbeite nicht als Call-Girl oder als Escort-Frau. Ich habe mit diesem Profil nichts zu tun und weiß nicht, was das soll", sagt sie. Bei dem Profil soll es sich also um einen Fake handeln.