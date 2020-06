Georgina Fleur: Erstes Liebes-Interview mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir!

Reddit this

Was für eine Überraschung! Endlich zeigt Georgina Fleur ihren Fans den Mann, mit dem sie schon seit zwei Jahren glücklich ist!

Für viele -Zuschauer dürfte es eine große Überraschung sein, dass zusammen mit ihrem Verlobten ins „Sommerhaus der “ zieht. Bisher versteckte Kubilay Özdemir sich nämlich lieber vor den Kameras…

Georgina und Kubilay im Liebes-Interview

Im Interview mit geben die beiden nun ihr erstes Liebes-Interview. ,,Kubi hat mich schon ein paar Mal bei Drehs und bei Shootings auf roten Teppichen begleitet“, erzählt Georgina. Er hielt sich allerdings immer nur im Hintergrund auf. Doch woher kommt dann der Sinneswandel? „Es gibt ein Argument. Ich will der ganzen Welt zeigen: Hands off! Diese Frau gehört mir!“, erklärt der Unternehmer selbstbewusst.

Mittlerweile sind Georgina und „Kubi“ seit zwei Jahren zusammen und seit Anfang 2019 verlobt. Und wer hat in der Beziehung die Hosen an? Eindeutig Kubilay! „Ich versuche es, aber bei Kubi habe ich nichts zu melden“, gesteht das TV-Sternchen. Im „Sommerhaus der Stars“ dürfte es also ziemlich spannend werden…

