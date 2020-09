Georgina Fleur: Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Fans bemitleiden Georgina

Unter dem neuesten Instagram-Foto von Georgina häufen sich die besorgten und empörten Kommentare. Doch ein Text sticht dabei ganz besonders ins Auge. Er stammt von einem User, der kein Geheimnis daraus macht, großes Mitleid mit der 30-Jährigen zu haben:

"Checkt eigentlich keiner, dass Georgina ein ganz armes, bedürftiges Mädchen mit Miniatur-Ego ist? (...) In ‚Kubi‘ hat sie den perfekten kranken Partner für eine toxische Beziehung gefunden. Eine normale Beziehung würde mit ihr auch gar nicht funktionieren, da sie dafür vermutlich zu wenig Eigenliebe und Selbstbewusstsein hat. Schade ist, dass man solchen Leuten eine Plattform bietet und sie damit noch 3,50 verdienen. Hoffentlich gucken sich keine jungen Leute den ganzen Schmu an und nehmen sich davon irgendetwas zu Herzen. Georgina lebt auf Pump, ihr Typ scheint auch eher ein zweifelhafter Unternehmer zu sein. Wie peinlich. Wissen seine Angestellten (falls er welche hat) wohl, dass ihr Chef Alkoholiker ist? Und dafür zahlt RTL Geld? Statt sofort den Psychologen auf den Plan zu rufen? Sorry, Georgina, bei aller Liebe. Du bist in dir drin bestimmt ein guter Mensch, aber bräuchte es viele Sitzungen, um das auch nach Außen zu bringen."

Mittlerweile hat der Kommentar über 950 Likes von Fans bekommen, die genau diese Meinung teilen. Für Georgina sicherlich ein heftiger Schlag in die Magengrube...

Peinlicher Nackt-Fail! Was ist nur bei Georgina Fleur los?