Georgina Fleur: Jetzt bestätigt sie die Baby-News

Jetzt meldet sich die Rothaarige endlich selbst zu Wort. "Hallo meine Süßen, ich komme gerade aus dem Beauty-Salon und habe mir echt zwei Stunden überlegt, was ich sage. Aber was soll man dazu sagen? Ich glaube, ihr habt alles gesehen. Mir geht es nicht so gut. Es ist echt hart, was alles auf mich eingefallen ist", berichtet sie. Bei dem besagten Abend war sie gar nicht anwesend. "Ich habe nicht mitgetrunken. Ich war schon zu Hause. Das Problem war, dass Kubi danach zu mir gekommen ist und mir die Hölle heiß gemacht hat und ich 30 Stunden Psychoterror hatte."