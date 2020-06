Georgina Fleur: Jetzt droht ihr Gefängnis

Rückblick: Ihr Ex-Freund macht Georgina für das Verschwinden von zwei Luxusuhren verantwortlich, es kam zur Anzeige. Da die 27-Jährige weder auf den anschließenden Mahn-noch auf den Vollstreckungsbescheid reagierte, drohen ihr nun harte Konsequenzen und sogar Gefängnis – sollte sie sich weigern, eine eidesstattliche Versicherung über ihre Vermögensverhältnisse abzugeben! „Aktuell hält sich Georgina in New York auf und traut sich scheinbar nicht mehr nach Europa. Bleibt sie dort länger als drei Monate, droht ihr die Abschiebung aus den Staaten“, so der Ex-Freund.