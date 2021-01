Georgina Fleur: Radikaler Schlussstrich - Sie hält es nicht mehr aus

In ihrer Instagram-Story verrät Georgina verwundert, dass sie 135.000 Follower hat, ihre Storys aber von weitaus mehr Menschen angesehen werden. "Das heißt, ihr geht auf mein Profil, schaut euch meine Story an, geht dann wieder runter und folgt mir gar nicht, oder was? Das finde ich irgendwie doof", feuert sie.

Offenbar erhält die 30-Jährige kurz darauf einige Fan-Nachrichten, die sie richtig reizen. Denn plötzlich kann sie ihre Wut nicht mehr verbergen! "Jetzt habe ich mich gerade so aufgeregt, dass ich mich übergeben musste. Das ist schon krass, nä? Also, wenn ich mich richtig krass aufrege, übergebe ich mich", ruft sie empört. "Das geht mir wirklich zu Herzen, ich finde das nicht in Ordnung." Warum genau sie sich so aufregt, verrät Georgina nicht. Allerdings will sie nun eine drastische Konsequenz ziehen und ihr Profil auf privat stellen...

Es ist nicht das erste Mal, dass Georgina Fleur auf Instagram der Kragen platzt: