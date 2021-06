Georgina Fleur: Schlimme Schmerzen! Sorge um die Schwangere

Dazu kam es glücklicherweise nicht, doch richtig gut geht es ihr immer noch nicht. "Es fühlte sich an, als würde die Bauchdecke aufplatzen. Das ist echt Horror", berichtet Georgina jetzt über die vergangenen Tage in ihrer Story. "Ich dachte, es wird in den späteren Schwangerschaftswochen einfacher. Ich kann einfach nichts machen. Ich bin nur erschöpft." Sollten die Schmerzen nicht besser werden, will die ehemalige Dschungelcamperin einen Arzt aufsuchen. Wir wünschen gute Besserung!

Nach dem "Sommerhaus der Stars" rechnete Georgina Fleur heftig mit ihrem (Ex?)-Verlobten Kubilay Özdemir ab! Die schockierenden Aufnahmen seht ihr im Video: