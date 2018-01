Georgina Fleur: Schwere Kopfverletzung! Sie wurde zusammengeschlagen!

Schockierende Bilder aus der Notaufnahme: Georgina Fleur wurde von zwei Männern überfallen und schwer verletzt.

Mit apathischem Blick liegt Georgina Fleur auf einem New Yorker Krankenbett. Ihre blutende Wunde am Kopf wurde gerade mit sieben Stichen genäht, der Schock steht ihr ins Gesicht geschrieben. Zwei Männer haben die 27-Jährige in einer Wohnung auf der Upper East Side auf brutale Weise überfallen.

Georgina trug eine Platzwunde davon

„Ein Mann hielt ihr eine Waffe an den Kopf. Der andere prügelte auf sie ein. Georgina hatte Todesangst“, schildert eine Bekannte der Ex-„Bachelor“-Kandidatin gegenüber InTouch. Es soll alles sehr schnell gegangen sein. Die Freundin schildert weiter: „Unvorstellbar, wie ihr zu Mute gewesen sein muss. Überall war Blut. Sie hatte eine schwere Platzwunde am Kopf, und auch im Bauchbereich wurde sie erheblich verletzt.“

Als die Männer von ihr ablassen, ruft ein Helfer den Notarzt und Georgina wird direkt ins nächste Krankenhaus gebracht, dort mit sieben Stichen genäht. Für den Eingriff mussten Georginas Haare abrasiert werden, seitdem trägt sie eine Perücke.

Arbeitet Georgina als Callgirl?

Ein kleines Übel verglichen damit, was die Brutalität des Überfalls wohl mit ihrer Seele gemacht hat. Doch wer waren die Männer, mit denen sich das zugegeben skandalbehaftete Promi-Girl da traf? Telefonisch war Georgina für InTouch nicht zu erreichen. Aber schon vor wenigen Wochen sorgte sich ihre Mutter Gerti im Gespräch mit InTouch: „Sie umgibt sich da mit zwielichtigen Leuten. Ich habe Angst, dass sie als Callgirl arbeitet.“

Der Kontakt in dieses Milieu ist vor allem in New York, wo Georgina seit einigen Monaten unterwegs ist, sehr gefährlich. Zuletzt sorgte sie schon mit einem Video, auf dem sie Koks zu konsumieren scheint, für Schlagzeilen. „Das tut mir wirklich leid, und ich möchte kein schlechtes Vorbild für Teenager sein, deswegen schäme ich mich ein bisschen, dass es dieses Video von mir gibt“, lautete ihr Entschuldigungs-Versuch.

Außerdem hat die Rothaarige auch in Deutschland noch bei so manchen Menschen Schulden, denen man eigentlich keine Rechnung offen bleiben möchte. Bei Wiedereinreise in ihre Heimat wartet sogar ein Haftbefehl – und jetzt dieser Überfall. Keine Frage: Georgina spielt mit ihrem Leben. Und das scheint ihr auch bewusst zu sein: Seit dem Überfall lässt sie sich bei ähnlichen Situationen von zwei Bodyguards begleiten.

Georgina Fleur: Arbeitet sie jetzt als Callgirl?

Die schockierenden Bilder gibt es in der akuellen inTouch!