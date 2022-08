Georgina Fleur: Sie überrascht wieder mit Babybauch

Wer jetzt denkt, dass Georgina Baby Nummer 2 erwartet, liegt falsch. Die Influencerin erinnert sich mit den Schnappschüssen lediglich an ihre erste Schwangerschaft zurück. "Ich war gestern noch ewig wach und habe mir meine Bilder von vor einem Jahr angeschaut. Kaum zu glauben, dass ich schon ein Jahr Mama bin", schreibt sie. "Ich bin dabei sehr emotional geworden. Meine Schwangerschaft war wie eine crazy Achterbahnfahrt und alles andere als leicht, deswegen habe ich mir eine Auszeit genommen, um die letzten Wochen für mich allein zu haben." Es gäbe einiges, was sie damals nicht erzählt hätte. Was Georgina damit meint? Das verriet sie bisher nicht...