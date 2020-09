Georgina Fleur & Kubilay: Jetzt bricht alles über ihnen zusammen!

"Was bist du für ein Mensch? Du hast verdient, dass das die Leute sehen. Das soll deine Mutter sehen, dass du so asozial bist!", echauffiert sich Andrej in der nächsten Folge. Die anderen Bewohner können ihm da nur zustimmen. Plötzlich stellen sich alle gegen das Protz-Paar - und fordern sogar ihren Auszug. "Wenn DIE heute nicht das Haus verlassen, gehe ICH raus!", schimpft Denise Kappés. Und auch ihr Verlobter Henning Merten findet: "Die Situation war einfach zu krass. Das kann man nicht dulden."