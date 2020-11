Georgina Fleur & Kubilay: Alkohol-Eskalation in Dubai!

Erst legte sich Georgina mit einem Kellner an, wenig später prügelte sie auf Kubilay mit einem Bügelbrett ein, weil er wieder zur Flasche griff. Doch damit nicht genug! Georgina und Sam hatten Kubi in einer Bar verloren. Weil der Unternehmer in der Zeit so viel Alkohol trank, wurde den beiden fast ihre Reisepässe abgenommen. "Sprachlos, wie von einer auf die andere Minute wieder alles entgleisen kann. Jetzt habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie schnell es hier in Dubai zu großen Problemen kommen kann", schrieb Sam wenig später auf Instagram.