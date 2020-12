Georgina Fleur & Kubilay Özdemir: Blutige Eskalation in Dubai!

Georgina wehrt sich gegen die Vorwürfe

"Ich bin bestimmt keine Schlägerin und ich habe ihn nicht geschlagen. Ich habe mich nur verteidigt", wehrt die TV-Schönheit sich in ihrer Instagram-Story. "Leider ist Kubi wieder rückfällig geworden", klagt sie und erzählt, dass ihr Schatz nicht nur ihre Freundin zum Weinen gebracht, sondern auch einen jungen Mann geohrfeigt hat. Sein Verhalten beschreibt sie als "aggressiv" und "asozial".

Die 30-Jährige hatte gehofft, dass der Umzug nach Dubai ihrem Kubi dabei helfen würde, dem Alkohol den Rücken zu kehren. Doch momentan weiß sie sich einfach nicht mehr zu helfen. "Ich tue mir das an, weil ich in liebe. Und ich denke immer, ich kann ihm helfen. Ich kann ihn da rausziehen. Ich kann ihn trocken kriegen. Aber wenn er es nicht will, und nur ich es will, dann geht das nicht", so Georgina. "Auf jeden Fall mache ich mir Sorgen um ihn, weil wenn es so weitergeht und er die ganze Zeit so weitertrinkt... der wird nicht alt." Sollte er seine Sucht nicht in den Griff bekommen, sei sie sogar dazu bereit, die Beziehung aufzugeben...

Es ist nicht das erste Mal, dass es zwischen Georgina und Kubilay kracht: