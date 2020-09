Georgina Fleur & Kubilay Özdemir: Körperverletzung und Freiheitsberaubung!

"Die beiden haben eine total toxische Beziehung"

Wie "Bild" berichtet, muss Kubilay sich ab morgen in vier Fällen wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor dem Heidelberger Amstgericht verantworten. Er soll seine Freundin Georgina seit 2018 mehrfach geschlagen und einmal sogar in der Wohnung eingesperrt haben. Das It-Girl zeigte ihren Liebsten zunächst an, zog die Anzeige dann jedoch wieder zurück.

Der „Rhein-Neckar-Zeitung“ erzählt Kubilay, dass Georgina ihm Platz- und Schnittwunden zugefügt habe. Momentan habe das Paar sich jedoch "wieder lieb". Ein Freund des Paares macht sich jedoch große Sorgen und enthüllt im Gespräch mit "Bild" traurige Details: "Die beiden haben eine total toxische Beziehung. Sie können leider weder mit noch ohne einander. Beide haben sich schon mehrfach geschlagen – und kommen trotzdem immer wieder zurück zueinander. Dabei sieht jeder, dass sie sich nicht gut tun."

