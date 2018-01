Georgina Fleur: Verletzungs-Schock

Was ist nur mit Georgina Fleur los? Erst wurde Haftbefehl gegen die 27-Jährige erhoben, dann tauchte ein verstörendes Drogen-Video des It-Girls auf und jetzt scheint sich Georgina auch noch übel verletzt zu haben.

Unberührt von all dem, was in ihrem Leben so schief geht, jettet Georgina, die mit bürgerlichem Nachnamen Bülowius heißt, um die Welt. Den Jahreswechsel verbrachate sie in New York.

Ein Freund packt aus: So ist Georgina Fleur in die Schuldenfalle getappt

Georgina Fleur hat eine große Narbe auf der Stirn

Standesgemäß postete das It-Girl auf Instagram natürlich ein Silvester-Party-Foto. Genussvoll steckt sich Georgina darauf eine Ladung Kaviar in den Mund. Aber was ist das da auf ihrer Stirn?

Happy New Year& Cheers to Life Ein Beitrag geteilt von Fleur (@chateaudefleur) am Jan 1, 2018 um 9:38 PST

Direkt zwischen ihren Augen prangt eine riesengroße Narbe auf der Stirn von Georgina Fleur. Auf einem weiteren Foto aus der Reihe ist die Narbe sogar noch deutlicher zu erkennen.

Hat sich Georgina Fleur verletzt?

Hat Georgina sich etwas verletzt? Oder ist sie Narbe das Überbleibsel einer Schönheits-OP?

Geäußert hat sich die 27-Jährige dazu nicht. Egal, was es ist - so richtig gut scheint es Georgina Fleur momentan nicht zu gehen.