Georgina Fleur: Verstörendes Drogen-Video aufgetaucht!

Sie kann es einfach nicht lassen! Georgina Fleur macht in der Vergangenheit nur noch mit Skandalen von sich reden. Jetzt tauchte ein Skandal-Video von ihr auf, dass sie offenbar mit Drogen zeigen soll. Stürzt sie jetzt vollkommen ab?

Georgina Fleur: Weißes Pulver auf dem Klo

"Bild" liegen die Bilder vor. Dar­auf sieht man Georgina Fleur auf einer Toilette sitzen, vor ihr liegt ein Handy, dar­auf ist wei­ßes Pul­ver in zwei Li­ni­en verteilt und ein sogenanntes "Brief­chen". In der Hand hält sie einen Per­so­nal­aus­weis, den sie am Ende auch noch ableckt. Kokst Georgina Fleur etwa auf der Toilette?

Georgina Fleur: Schock-Nachricht! Doppelter Haftbefehl liegt vor

Georgina Fleur entschuldigt sich

Auf Anfrage von "Bild" entschuldigt sich Georgina Fleur bei ihren Fans: "Das tut mir wirk­lich leid, und ich möch­te kein schlech­tes Vor­bild für Teen­ager sein, des­we­gen schä­me ich mich ein biss­chen, dass es die­ses Video gibt von mir, es tut mir leid." Worum es sich bei dem weißen Pulver handelte, verrät sie aber nicht. Auch nicht, woher das Video plötzlich auftaucht.

Fakt ist aber: Es ist nicht der erste Skandal des Ex-Bachelor-Girl in diesem Jahr!

Georgina Fleur: Arbeitet sie als Escort Girl?

Gegen Georgina Fleur läuft ein Insolvenzverfahren, sie hat Schulden. Und: Zuletzt gab es Gerüchte, sie würde als Escort Girl arbeiten. Die hat sie immerhin dementiert. "An den Es­cort-Ge­rüch­ten ist nichts dran. Ich habe mit einem An­walt end­lich die Seite sper­ren kön­nen", verriet sie "Bild".