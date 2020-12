Gerald Heiser: Sprachlos! Damit hat der "Bauer sucht Frau"-Star nicht gerechnet

Anna und Gerald Heiser freuen sich sehr auf die Geburt ihres ersten Kindes. Auf Instagram hat die Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin sogar verraten, dass es gar nicht mehr lange dauert, bis sie ihren kleinen Sprössling in den Armen halten kann. Bis es so weit ist, vertreibt das Traumpaar sich die Zeit mit der Einrichtung des Kinderzimmers und verbringt ein paar schöne Stunden mit Freunden.