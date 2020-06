Geraldine Chaplin steht auf Daniel Brühl

"Er ist einfach hinreißend", verriet Chaplin jetzt am Rande einer Ausstellung zu Ehren ihres Vaters im Filmmuseum in Frankfurt. "Daniel ist ein großer Star. Aber auch einer der süßesten und lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe." Am Set entwickelte sich sogar ein kleiner Wettstreit zwischen ihr und Kollegin Jane Fonda. "Leider hat Jane Fonda mehr Szenen mit ihm gehabt als ich", bedauerte die Schauspielerin. "Wenn ich jung wäre, würde ich mir Daniel Brühl als Freund schnappen. Ich glaube aber, er hat eine Reihe von Freundinnen, aber da verrate ich wohl Geheimnisse," erklärte Chaplin lächelnd. © WENN