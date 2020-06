Gerard Butler hat seine Traumfrau gefunden

Ich Liebe Dich"-Schauspieler hatte vor drei Jahren in einem Interview seine Traumfrau beschrieben und gibt jetzt im Interview mit der britischen Zeitung "Daily Express" zu: "Diese Beschreibung passt auf Maddie, dem Mädchen, das ich derzeit date." In seiner Beschreibung nannte Butler damals "eine Kombination aus süß und sexy, groß und ein wenig Verrücktheit. Jemand, den ich respektiere und dem ich vertraue, bei dem ich mich behütet fühle und wo ich weiß, dass sie nur mein Bestes will." Seine derzeitige Freundin, das Model Madalina Ghenea, soll diese Attribute allesamt verkörpern und der britische Frauenschwarm könnte nicht glücklicher sein: "Ich weiß nicht, ob ich es als 'gelungene Mission' bezeichnen kann, aber es läuft sehr gut. Ich bin seit langer Zeit endlich mal wieder ruhig und glücklich." So habe ihm Ghenea auch dabei geholfen, das Leben nahezu philosophisch anzugehen: "Ich bin derzeit sehr viel mehr Zen und dieser Weg ist so viel leichter, um mit dem Leben umzugehen." Butler hatte 2012 eine Entzugsklinik besucht, um eine Schmerzmittel-Abhängigkeit zu bekämpfen, die er 2011 entwickelt hatte, nachdem er sich bei einem Surf-Unfall verletzte. © WENN