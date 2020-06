Gerard Butler will eine Familie gründen

Nur in der Liebe hatte der 47-jährige bisher einfach kein Glück.

Während andere Männer in seinem Alter schon längst verheiratete Familienväter sind, ist Gerard nach der Trennung von On-/Off-Freundin Morgan Brown nun schon wieder Single. So langsam reicht es ihm mit dem Junggesellen-Dasein. Auch er wünscht sich eine Frau und Kinder und steckt sich jetzt deshalb ein festes Ziel. Fünf Jahre gibt er sich. Spätestens dann will er eine Familie gründen.

"In fünf Jahren will ich in einer Beziehung leben. Ich würde gerne auch ein oder zwei Kinder haben - es wird langsam Zeit“, stellt er gegenüber dem US-Magazin ‚People’ fest. Damit er dieses Ziel erreicht, muss der Schauspieler wohl oder übel in nächster Zeit beruflich zurückstecken. Aktuell gibt er selbst nämlich zu keine Zeit für ein Privatleben zu haben. Wenn er die Frau fürs Leben in den nächsten Jahren kennenlernen will, muss er daran also schleunigst etwas ändern.