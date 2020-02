Gerda Lewis: Ausraster! Jetzt platzt ihr der Kragen

Reddit this

Schon wieder Ärger für ! Die ehemalige Bachelorette wurde abgemahnt, weil sie einige ihrer -Posts nicht als „Werbung“ gekennzeichnet haben soll. Doch das will sie nicht auf sich sitzen lassen!

"Bachelorette"-Gerda Lewis: Hochzeits-Hammer!

Gerda ist wütend

In ihrer Instagram Story lässt Gerda nun ordentlich Dampf ab. „Und schon wieder eine Abmahnung. Also, langsam reicht es aber. Ich wurde letztes Jahr schon angeklagt, bzw. abgemahnt, vom Verband des sozialen Wettbewerbs, dass ich Werbung nicht gekennzeichnet habe, die aber Werbung war“, erklärt sie. Damals habe sie ihren Fehler eingesehen und sich anschließend an die neuen Regeln gehalten.

„Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Jetzt heißt es nämlich, dass ich z.B. ‚Werbung‘ markieren muss, wenn ich meine Freundinnen verlinke“, klagt die Blondine. Sie erklärt: Wenn sie ihre Freundin verlinkt, weil diese das Foto von ihr gemacht hat, muss dieser Post ebenfalls als Werbung gekennzeichnet werden.

„Ich will meinem Ärger jetzt mal Dampf machen und mich auskotzen, weil ich jetzt Strafe zahlen muss für etwas, was ich nicht getan habe“, feuert die Influencerin. Auch ärgerte sich bereits über die neuen Social-Media-Regeln. „Ich sehe es nicht ein, meine Authentizität zu verlieren indem ich alles kennzeichne, obwohl ich dafür keine Werbung mache“, feuert sie damals auf Instagram und zog vor Gericht.

