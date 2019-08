Gerda Lewis: Bittere Niederlage für die "Bachelorette"!

Reddit this

Eigentlich ist "Bachelorette" ein wahrgewordener Männertraum. Woche für Woche überreicht die sexy Blondine ihren Favoriten eine rote Rose. Doch nicht jeder will die haben...

Florian will Gerda nicht seinen Eltern vorstellen

Mittlerweile sind nur noch sechs Kandidaten übrig. In der nächsten Folge, die am Mittwoch um 20:15 Uhr im läuft, will Gerda die verbliebenen Rosenanwärter bei einem Gruppendate nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Doch Florian nimmt ihr die Entscheidung ab. Kurz vor den Homedates schmeißt er freiwillig hin. "Für mich persönlich war es einfach viel zu wenig", erklärt er seine Entscheidung. "Auch aus Respekt den anderen Jungs gegenüber habe ich letzte Nacht entschieden, dass ich vorzeitig gehen werde."

Gerda Lewis kassierte am meisten Körbe

Damit ist es für Gerda bereits Korb Nummer 4. So verließen Fabio, Mudi und Alex bereits auf Eigeninitiative die Show. So viele Absagen bekam bisher noch keine "Bachelorette"! Auf Platz zwei landet . In ihrer Staffel entschieden sich nur drei Kandidaten gegen sie. musste zwei freiwillige Ausstiege verkraften, lediglich einen. Spitzenreiterin ist Anna Hofbauer. Sie wurde von keinem Mann verlassen. Lässt sich nur hoffen, dass sich Gerda ihren Negativ-Rekord nicht zu sehr zu Herzen nimmt...

