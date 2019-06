Gerda Lewis: Der Bachelorette-Starttermin steht fest!

Alle Bachelorette-Fans kommen schon bald wieder auf ihre Kosten! Wie durch "RTL" verkündet wurde, wird diesmal Gerda Lewis in dem TV-Format den Mann fürs Leben suchen. Doch wann wird die erste Bachelorette-Folge ausgestrahlt?

Gerda Lewis ist die neue Bachelorette

Lange Zeit war unklar, wer das Amt der Bachelorette in diesem Jahr bekleiden wird. Doch dann die Überraschung! Nachdem im vergangen Jahr noch als Bachelorette über die -Bildschirme flimmerte, wird in der aktuellen Staffel als Rosen-Lady, in acht Folgen und unter 20 Männern, ihren Mr. Right suchen. Doch damit nicht genug! Das Warten auf die erste Folge hat schon bald ein Ende!

Der Bachelorette-Starttermin steht fest

Wie nun durch " " bestätigt wurde, wird die erste Bachelorette-Folge am 17. Juli um 20:15 bei "RTL" zu sehen sein. Was für Hammer- ! Ob Gerda unter ihren Liebesanwärtern wohl den Mann fürs Leben finden wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!