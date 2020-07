Gerda Lewis: Drastische Konsequenz nach dem Mega-Zoff!

Gerda will sich jetzt sogar Unterstützung von einem Psychologen holen. "Die haben mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe: Okay, ich werde mir einen Psychologen holen und mit ihm darüber reden, vielleicht ist das wirklich so. Und ich habe mich auch schon extrem oft für alles entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, wenn ihr das Gefühl hattet, dass ich euch so etwas antue", verrät sie im Interview mit "Promiflash". Lässt sich nur hoffen, dass es Gerda mit der professionellen Hilfe bald wieder besser geht...

Im Video erfahrt ihr 5 spannende Fakten über Gerda: