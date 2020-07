Gerda Lewis: Emotionales Update nach dem Mega-Krach!

View this post on Instagram

Some journeys in life can only be traveled alone. Ein kleines Lebenszeichen von mir, da sich einige von euch sorgen um mich gemacht haben. Ich nutze momentan die offline Zeit mit meiner Mama, um viel zu reden, zu überdenken und zu reflektieren. Ich bin auf einem sehr guten Weg zu mir selbst und zu meinen Weg zurück zu finden. Manchmal braucht man einfach etwas Abstand um die Dinge wieder klarer zu sehen. Und eins wurde mir klar: Hass hört niemals durch Hass auf. Hass hört durch Liebe auf ❤️ Ein großes Danke an die, die mir so viele tolle und liebe Nachrichten geschrieben haben, ihr gebt mir wirklich unglaublich viel Kraft und Halt. Ihr seid alle unglaublich tolle Menschen und zeigt mir, dass jeder Mensch der Fehler macht auch eine zweite Chance verdient und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Gebt mir noch ein paar Tage, um mit dem altem Kapitel abzuschließen. Ich werde stärker zurück kommen und ein neues Kapitel beginnen 📖 #falldownseventimesgetupeight