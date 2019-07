Gerda Lewis: Gemein betrogen! Ein Kandidat ist längst vergeben

Zwanzig mehr oder weniger begehrenswerte und bodygebuildete Kerle balzen um die Bachelorette Gerda (26) – am nächsten Mittwoch geht’s bei wieder los. Alle Mann suchen angeblich nach der großen Liebe. Öhm, ja. Wie InTouch rausfand, geht’s mindestens einem Kerl weniger um eine Frau, sondern vielmehr um den Fame! Einer der Kandidaten soll nämlich fest vergeben sein! Das deutet -Maskottchen Julian F. M. Stöckel via an. Und bestätigte gegenüber InTouch: „Ja, das stimmt. Aber ich sage natürlich nicht, wer. Dann wäre ich ja gemein, und das bin ich nicht!“

Kann Gerda Lewis den Kandidaten vertrauen?

Wer Julians Instagram-Account genauer inspiziert, sieht, dass er mit zwei der Kandidaten bekannt ist. Einer von ihnen ist also vermutlich ein Schummel-Kavalier. Ist es „Mister Bayern“ Marco Schmidt (26)? Der Fitnesstrainer ist angeblich seit einem Jahr Single. Oder ist es Jonas Vonier (29)? Der selbst ernannte Romantiker kam unter die Top Fünf der „ “-Wahl 2019, war sogar bei Stöckels privatem -Viewing eingeladen. Ob er sich da als Nicht-Single outete? So viel steht fest: Wenn Gerda dem Schummler auf die Schliche kommt, gibt’s Ärger! „Ich weiß, was ich will“, sagt sie. Und einen Fake-Verehrer will keine Frau.

