Gerda Lewis: Haar-Hammer! Neue Frisur vor dem Finale

Am Mittwoch ist es endlich soweit! "Bachelorette" vergibt ihre letzte Rose. Doch bevor sie sich im für ihren Traummann entscheidet, hat sie eine Typveränderung gewagt...

Gerda Lewis hat jetzt erdbeerblonde Haare

Normalerweise trägt Gerda ihre Haare platinblond. Doch das gehört mittlerweile der Vergangenheit an! "Es ist Zeit, mich von meinem Barbie-Ich zu verabschieden", kündigte sie auf ihrem -Account an. Mittlerweile hat sie sich beim Friseur Extensions in einem natürlichem Erdbeerblond machen lassen. Gerda ist total begeistert von dem Ergebnis! "Ich bin jetzt fertig beim Friseur und ich muss euch sagen, ich liebe diese Haarfarbe. Sie ist so schön, ich glaube, das ist die schönste Haarfarbe, die ich jemals hatte", schwärmt sie.

Gerda Lewis: Schock-News nach dem Halbfinale!

Das sagen die Fans zu dem neuen Look

Auch die Fans sind begeistert. "Du siehst wunderschön aus", "Mauuuus das steht dir so gut" und "Die Farbe sieht viel besser aus als das Wasserstoffblond! Lässt dich viel natürlicher wirken", lauten nur einige der vielen Komplimente unter ihrem Post. Ob der neue Look auch ihrem Gewinner gefallen wird? Im Rennen sind derzeit noch Keno und Tim. Doch letzterer überlegt, die Rose kurz vor dem Finale abzulehnen. Wie er sich entscheiden wird? Das zeigt sich Mittwoch um 20:15 Uhr bei ...

Gerda wurde böse betrogen! Ein Kandidat war während der Dreharbeiten heimlich vergeben. Wer? Das erfahrt ihr im Video: