Gerda Lewis: Haare ab! Sie überrascht mit einem coolen Bob

Eigentlich kennt man nur mit langen Haaren. Nun überraschte die 26-Jährige ihre Fans jedoch mit einer neuen Frisur! In ihrer -Story zeigte sie sich mit einem coolen Bob, der ihr kaum bis zu den Schultern reicht!

Gerda hat einen Bob

„Also, falls ihr immer mal wissen wolltet, wie ich mit einem Bob aussehen würde. Genau so!", erklärt Gerda in einem Video. „Wie ihr sehen könnt: Meine Haare sind so krass gesund geworden, seitdem ich aufgehört habe, zu blondieren." Hat sie sich also endgültig von ihren blonden Haar-Extentions verabschiedet?

Gerda Lewis überrascht mit einem frechen Bob. Foto: Instagram/@gerdalewis

Nein! Die „Bachelorette“ ließ sich natürlich direkt neue Extensions verpassen. Mittlerweile achtet sie jedoch darauf, ihre eigenen Haare mit mehr Liebe zu behandeln. Damals zeigte sie sich ihren Fans schon einmal ohne Extensions. Ihre eigene Mähne wirkte dort aber noch wesentlich brüchiger und trockener.

