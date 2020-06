Gerda Lewis: Ihr Glück liegt in Scherben!

"Du behauptest in deiner Story, dass du kaum Alkohol trinkst, ganz klar. Du trinkst doch fast jeden Abend Wein und lagst vor 'ner Woche mit Bier im Beach Club, wenn das für dich wenig Alkohol ist dann möchte ich nicht wissen, was viel ist", wettert ein wütender Fan gegen Gerda. Oh je! Stellen sich die Anhänger der Beauty etwa gegen die Bachelorette? Gerda lässt die Vorwürfe jedoch nicht lange auf sich sitzen und kontert: "Am Wochenende 1-2 Gläser sind für mich nicht viel. Wenn das für dich viel ist, ist das dein Problem, nicht meins. Und ich war bis jetzt einmal im Beachclub und habe ein Radler getrunken, was ist dein Problem?" Wie es bei Gerda wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!