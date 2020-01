Gerda Lewis: Juhuu! Sie und Freund Melvin wagen den nächsten Schritt!

Na das ging ja schnell! Erst kürzlich verkündete Ex-Bachelorette , dass sie in ihrem Freund Melvin einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Nun die nächste Jubel- ...

Gerda Lewis und Melvin sind überglücklich

An Neujahr wendete sich Gerda Lewis mit der zuckersüßen Nachricht an die Öffentlichkeit und berichtete, dass sie und Wrestler Melvin ineinander die große Liebe gefunden haben. Seitdem versorgt die ihre Fans via "Social Media" regelmäßig mit allerhand Schnappschüssen, die zuckersüße Einblicke in ihren Beziehungs-Alltag geben. Die jüngste Info von Gerda und Melvin sorgt nun jedoch für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Gerda berichtet, dass sie und Melvin den nächsten Schritt wagen...

Gerda ist überglücklich

Wie Gerda nun via " " verrät, wartet auf sie und Melvin in diesem Jahr noch ein ganz besonderer Schritt. So erklärt , dass sie und ihr Freund schon bald in eine gemeinsame Wohnung ziehen wollen: "Melvin und ich planen, zusammenzuziehen – und das sehr, sehr bald." Gerda ergänzt: "Wir sind uns halt so sicher mit uns, dass wir sagen, dass wir das auf jeden Fall machen. Dann ist das halt auch mein Zuhause, also unser Zuhause." Wie süß! Wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Bilder aus ihrer neuen Wohnung...

