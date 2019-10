Reddit this

Bachelorette und Keno sind getrennt! Obwohl sich die beiden erst im Sommer bei "Die Bachelorette" ihre Liebe gestanden, gehen die beide nun wieder getrennte Wege. Doch was steckt hinter der Trennung?

Gerda Lewis und Keno sind getrennt

Die Nachricht von Gerdas und Kenos Trennung schlug ein, wie eine Bombe. Wie beide via Social Media verkündeten, geben sie ihrer Liebe keine Chance mehr und gehen ab sofort wieder getrennte Wege. Vor allem für die Fans des Paares ein absoluter Schock! Schließlich führten die beiden nach dem "Bachelorette"-Finale im eine absolute Bilderbuchbeziehung! Doch was steckt wirklich hinter der Trennung? Ein Insider lüftet nun das traurige Geheimnis...

Darum trennten sich Gerda und Keno wirklich

Wie nun eine Informantin gegenüber "OK!" berichtet, spielte Keno mit Gerda die ganze Zeit ein falsches Spiel: "Keno hat sich direkt nach seiner Rückkehr (von den Dreharbeiten zur Bachelorette) bei mir und wahrscheinlich bei anderen Verflossenen gemeldet, dass er wieder da ist und er ja lediglich ein Abenteuer erleben wollte." Autsch! Ist Gerda also hinter Kenos falsche Absichten gekommen und hat sich deswegen von ihm getrennt? Bis jetzt gaben die beiden dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also gespannt bleiben…

